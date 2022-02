E’ ancora boom di ascolti per Amici 21. Domenica In resta indietro (Di lunedì 28 febbraio 2022) In questi giorni è davvero complicato riuscire ad andare in onda e fare intrattenimento, in questo senso probabilmente il fatto che Amici 21 fosse registrato e totalmente dedicato allo spettacolo, senza altre “contaminazioni” ha aiutato il pubblico anche a distrarsi. Il programma di Canale 5 ha registrato un nuovo record di ascolti e vola nel pomeriggio di Canale 5 con ottimi numeri. Anche per questo non vediamo l’ora di capire come saranno gestite le prossime puntate della Domenica. Il 6 marzo ci sarà l’ultimo appuntamento importante prima del serale, con la consegna delle magliette. Poi arriverà una puntata speciale a poche ore dal serale…E poi? La decisione di Mediaset probabilmente arriverà nelle prossime ore. Ma intanto ci si godono gli ottimi ascolti del talent di Maria de Filippi tornato a battere, senza troppe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 febbraio 2022) In questi giorni è davvero complicato riuscire ad andare in onda e fare intrattenimento, in questo senso probabilmente il fatto che21 fosse registrato e totalmente dedicato allo spettacolo, senza altre “contaminazioni” ha aiutato il pubblico anche a distrarsi. Il programma di Canale 5 ha registrato un nuovo record die vola nel pomeriggio di Canale 5 con ottimi numeri. Anche per questo non vediamo l’ora di capire come saranno gestite le prossime puntate della. Il 6 marzo ci sarà l’ultimo appuntamento importante prima del serale, con la consegna delle magliette. Poi arriverà una puntata speciale a poche ore dal serale…E poi? La decisione di Mediaset probabilmente arriverà nelle prossime ore. Ma intanto ci si godono gli ottimidel talent di Maria de Filippi tornato a battere, senza troppe ...

Advertising

infoitinterno : Abruzzo: 763 nuovi casi covid, ancora boom di guariti - Abruzzo - Massimo13939795 : RT @mbmarino: @rosinadentini @tdrclaudio Ma ci pensate al boom di contagi in seguito all'ammassamento delle persone nei rifugi, nelle stazi… - mbmarino : @rosinadentini @tdrclaudio Ma ci pensate al boom di contagi in seguito all'ammassamento delle persone nei rifugi, n… - Cityrumors_it : Abruzzo: 763 nuovi casi covid, ancora boom di guariti #coronavirusabruzzo #covid - RODOLFOPRENESTI : @Roberto_Sartori @borghi_claudio se per caso ancora non lo capite il girono dopo nessuna banca centrale ha la certe… -