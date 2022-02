Dua Lipa, ancora uno show: il fondoschiena è da urlo sul palco (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dua Lipa sta girando il mondo con il Future Nostalgia Tour: l’outfit di scena è a dir poco bollente. Quando potrai vederla in Italia Dua Lipa è sicuramente una delle artiste… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 febbraio 2022) Duasta girando il mondo con il Future Nostalgia Tour: l’outfit di scena è a dir poco bollente. Quando potrai vederla in Italia Duaè sicuramente una delle artiste… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

asterie16 : @pppiaaaa quando andiamo al concerto di dua lipa ti trucco in una maniera inimmaginabile - ACMFergie : Quando una ragazza inizia ad essere apprezzata esteticamente da tante persone la gente inizia a dire 'è sopravvalut… - pettybitchsam : il mio cervello immagina una canzone dua lipa x elodie e sta orgasmando - sweeter0x : RT @tommiyfumagalli: cerco due biglietti nel *secondo settore* per il concerto di dua lipa il 26 maggio a milano! aiutatemi per favore<333… - antocheeks96 : DUA LIPA ANCHE AL BAR AH MA OGGI MI PERSEGUITA -