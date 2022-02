Decreto Ucraina, dall’Italia aiuti a Kiev con armi e accoglienza ai profughi. Ipotesi crisi gas: dal razionamento all’uso del carbone in emergenza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il governo ha approvato all’unanimità un nuovo Decreto legge che introduce «ulteriori misure urgenti in relazione agli sviluppi della crisi in Ucraina», per garantire sostegno e assistenza al Paese e alle autorità governative di Kiev «attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari», con la Nato che dovrà occuparsi unicamente della consegna logistica. Le nuove misure vanno a integrare quelle già approvate nel provvedimento per il rafforzamento dell’impegno militare dell’Italia in Ucraina, approvato dal Cdm lo scorso 25 febbraio. Nel nuovo Decreto l’esecutivo guidato da Mario Draghi ha anche approvato un piano per l’energia e per l’accoglienza dei profughi. Nuove armi per l’Ucraina Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il governo ha approvato all’unanimità un nuovolegge che introduce «ulteriori misure urgenti in relazione agli sviluppi dellain», per garantire sostegno e assistenza al Paese e alle autorità governative di«attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari», con la Nato che dovrà occuparsi unicamente della consegna logistica. Le nuove misure vanno a integrare quelle già approvate nel provvedimento per il rafforzamento dell’impegno militare dell’Italia in, approvato dal Cdm lo scorso 25 febbraio. Nel nuovol’esecutivo guidato da Mario Draghi ha anche approvato un piano per l’energia e per l’dei. Nuoveper l’Il ...

