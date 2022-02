Dal Bernabeu alla guerra: l’allenatore dello Sheriff si unisce all’esercito ucraino (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dal clamoroso trionfo al Bernabeu alla altrettanto clamorosa scelta di tornare in patria per unirsi all’esercito ucraino. Questa l’assurda parabola dell’allenatore dello Sheriff Tiraspol Yuriy Vernydub. Il tecnico cinquantaseienne è nato a 150 km da Kiev nella cittadina di Zytomir dove risiede ancora la sua famiglia. Una scelta coraggiosa e di cuore che dimostra tutto l’attaccamento alla patria del popolo ucraino. Vernydub guerra UcrainaDunque non appare più così sorprendete la tempra mostrata dal suo Sheriff nelle imprese europee. Soltanto 5 mesi fa, il club moldavo, alla prima partecipazione alla massima ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dal clamoroso trionfo alaltrettanto clamorosa scelta di tornare in patria per unirsi. Questa l’assurda parabola delTiraspol Yuriy Vernydub. Il tecnico cinquantaseienne è nato a 150 km da Kiev nella cittadina di Zytomir dove risiede ancora la sua famiglia. Una scelta coraggiosa e di cuore che dimostra tutto l’attaccamentopatria del popolo. VernydubUcrainaDunque non appare più così sorprendete la tempra mostrata dal suonelle imprese europee. Soltanto 5 mesi fa, il club moldavo,prima partecipazionemassima ...

Advertising

CronacheTweet : Combinati assieme, gli stipendi dei due toccano quota 30 milioni di euro: un risparmio importante per il Madrid, ci… - JulianRoss79 : @ale_delf Io vedo cosa sta tirando fuori il Real dal vecchio Bernabeu e mi viene da piangere a vedere quelle cinesa… - Gianpaolo_5 : @ofoicracoid @RubertiSimone @GSinger88 Nasce dal fatto che giochi al Bernabeu contro il Real di Ronaldo e non è uma… - Marco09083222 : @InLemonWeTrust @Ehab19914 Mourinho ha fatto lo stesso fuori dal bernabeu è salito sulla macchina di Perez. Sul dop… - Matt_valente91 : @TheMascs @juventusfc In effetti dal 2017/18 è iniziato il totale non gioco della Juventus di Max, fatta eccezione… -