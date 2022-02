Borsa: Europa conclude fiacca, Londra - 0,4% (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mercati azionari del Vecchio continente generalmente negativi sulla situazione Ucraina ma senza panico, con un chiaro tentativo di recupero nel finale e andamenti anche piuttosto diversi: Parigi ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mercati azionari del Vecchio continente generalmente negativi sulla situazione Ucraina ma senza panico, con un chiaro tentativo di recupero nel finale e andamenti anche piuttosto diversi: Parigi ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina ed i timori di una crisi energetica pesano sulle q… - LBasemi : Borsa, Europa pesante: crollano le banche e le compagnie aeree, vola Leonardo - fisco24_info : Borsa: Europa conclude fiacca, Londra -0,4%: Pesa Ucraina, ma con intonazioni diverse. Amsterdam sulla parità - MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FtseMib termina in ribasso dell’1,4% a 25.415 punti, sottotono come il #Cac40 -1,4%, variazion… - Gius_Pacenza : @AnnaZ40851599 Hanno clamorosamente sottovalutato l'Europa, che quando si Unisce tutta, tutti la temono, anche i Ru… -