Amici 21: gli allievi al serale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Questa domenica, erano cinque gli allievi che nelle puntate scorse sono stati ammessi al serale. Anche durante la diretta di domenica alcuni allievi sono riusciti ad ottenere l’iconica maglia dorata del serale. Ma scopriamo insieme chi sono i quattro fortunati. Ad essere già al serale erano in cinque: i ballerini Michele e Carola della maestra Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 28 febbraio 2022) Questa domenica, erano cinque gliche nelle puntate scorse sono stati ammessi al. Anche durante la diretta di domenica alcunisono riusciti ad ottenere l’iconica maglia dorata del. Ma scopriamo insieme chi sono i quattro fortunati. Ad essere già alerano in cinque: i ballerini Michele e Carola della maestra

Advertising

DantiNicola : Ecco i consigli per la lettura dell'ambasciata russa: #IlFattoQuotidiano. No, purtroppo non sono sorpreso. Chi foss… - stanzaselvaggia : Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore f… - pfmajorino : Basta passaporti d'oro agli oligarchi russi, quelli che consentono la doppia cittadinanza in diversi Paesi dove gli… - bassarelli : E gli amici vanno presi per il culo??? - apavo75 : RT @francescobei: Gli storici amici di #Putin vengono allo scoperto. Prima Salvini, adesso è il turno di @vitopetrocelli, quello che definì… -