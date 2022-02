Ucraina, da Mosca: Pronti a trattare con Kiev in Bielorussia (Di domenica 27 febbraio 2022) Ultimatum di Mosca a Kiev sui negoziati in Bielorussia per porre fine alla guerra: la delegazione russa aspettera’ quella Ucraina fino alle 15 di oggi ora di Mosca (le 13 in Italia). “Se non avra’ una risposta entro quell’ora, l’Ucraina sara’ responsabile dei prossimi eventi”, ha detto il parlamentare russo Leonid Slutsky, secondo quanto riporta la Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 febbraio 2022) Ultimatum disui negoziati inper porre fine alla guerra: la delegazione russa aspettera’ quellafino alle 15 di oggi ora di(le 13 in Italia). “Se non avra’ una risposta entro quell’ora, l’sara’ responsabile dei prossimi eventi”, ha detto il parlamentare russo Leonid Slutsky, secondo quanto riporta la Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

