Traffico Roma del 27-02-2022 ore 09 | 30

(Di domenica 27 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione prudenza sulla A1 Firenzeper il vento forte e segnalato tra Orte e la diramazione diNord in città ancora chiusa la rampa di immissione alla tangenziale di via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico misura adottata a seguito del ribaltamento di un veicolo possibili rallentamenti per incidente in via Portuense all’altezza di via della Casetta Mattei è sempre in zona Portuense massima attenzione alla guida in Vicolo di Papa Leone per la presenza di olio su strada all’incrocio con via dell’Imbrecciato dalle 14 alle 20 possibili disagi per una manifestazione in Piazza della Bocca della Verità previsti rallentamenti anche in Piazza della Repubblica per una manifestazione a sostegno della Pace in Ucraina in programma dalle 15 alle 17 nell’area antistante la basilica di Santa Maria ...