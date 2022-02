"Putin come Hitler: paranoico che vuole distruggere l'Europa" (Di domenica 27 febbraio 2022) "Dà dei nazisti agli ucraini, ma il suo piano è come il Mein Kampf: vuole sovvertire l'ordine democratico in Europa e nel mondo per costruire l'impero russo" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 27 febbraio 2022) "Dà dei nazisti agli ucraini, ma il suo piano èil Mein Kampf:sovvertire l'ordine democratico ine nel mondo per costruire l'impero russo" Segui su affaritaliani.it

Advertising

lmisculin : Oggi è paradossalmente facile prendere le distanze da Putin, anche per gente che lo ha sempre lodato come Meloni e… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Federazione judo sospende Putin come presidente onorario. Il presidente russo è un grande appassionato… - lauraboldrini : Con sindacati, associazioni e simboli della #Resistenza partigiana come #LucianaRomoli per una grande mobilitazione… - lilly0000000009 : RT @lllll66099563: Poi però un ragazzino di 12 anni non può fare una partita di tennis o di calcetto perché sennò è la fine del mondo. Com… - vociresistenza : Bello fare i giornalisti quando sei come il @tg2rai il quale afferma che Zelensky ha rifiutato la proposta russa d… -