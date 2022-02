Psg | Mbappé raggiunge Ibrahimovic | “Non è cosa da niente” | VIDEO

Advertising

PSG_espanol : KYLIAN MBAPPE. NO IMPORTA CUANDO LEAS ESTO. - Raulsosa541 : @InvictosSomos Pero la estrella del PSG es Mbappe punto. - Maglia_DaCalcio : Mbappé come Ibrahimovic: il dato dell' attaccante al Psg - Milan News 24 - gilnar76 : Psg, Mbappé: «Capocannoniere? Obiettivo concreto» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Psg, #Mbappé: «Capocannoniere? Obiettivo concreto» -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappé

Corriere della Sera

Un messaggio che potrebbe far pensare a un proseguimento dicol, ma le voci che vogliono il francese al Real Madrid non svaniscono di certo. OMNISPORTLe sue parole Al termine della vittoria delsul Saint Etienne con la doppietta di, ha parlato in zona mista proprio l'attaccante francese. Le sue parole: PAROLE ...