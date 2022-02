Pierpaolo Pretelli realizza uno scherzo esilarante a Giacomo Urtis (VIDEO) (Di domenica 27 febbraio 2022) I due ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Giacomo Urtis continua la loro amicizia dopo il GFVip: l’esilarante scherzo dello showman al chirurgo I due ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Giacomo Urtis nella quinta edizione del Grande Fratello Vip sono stati due amatissimi personaggi. Lo showman e il chirurgo dei Vip ogni volta che si rivedono in giro, tra impegni televisivi ed eventi condividono con i fan ogni esilarante istante. Durante loro permanenza nella casa del reality show entrambi sono riusciti a farsi amare dal pubblico dando vita a numerosi scherzi a diversi coinquilini. Giacomo Urtis nelle ultime ore ha rivisto i suoi compagni di avventura, Giulia Salemi e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 febbraio 2022) I due ex gieffinicontinua la loro amicizia dopo il GFVip: l’dello showman al chirurgo I due ex gieffininella quinta edizione del Grande Fratello Vip sono stati due amatissimi personaggi. Lo showman e il chirurgo dei Vip ogni volta che si rivedono in giro, tra impegni televisivi ed eventi condividono con i fan ogniistante. Durante loro permanenza nella casa del reality show entrambi sono riusciti a farsi amare dal pubblico dando vita a numerosi scherzi a diversi coinquilini.nelle ultime ore ha rivisto i suoi compagni di avventura, Giulia Salemi e ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - MarioManca : Ho intervistato Pierpaolo Pretelli: - Trash___Boy : Scusate, ma in tutto questo, che fine ha fatto Pierpaolo Pretelli? Sparito totalmente, senza neanche un accenno,… - FlavioLapi6 : @giulianelcuore Giulia Salemi tè ed il tuo fidanzato Bonazzo Pierpaolo Pretelli siete due bellissimi fidanzati e du… - rymber : Non capisco perché Pierpaolo Pretelli non è su #DomenicaIn da settimane, per me ha portato tanta gioia e, soprattut… -