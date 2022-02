Covid oggi Puglia, 2.566 contagi: bollettino 27 febbraio (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.566 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 27 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 22.695 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 664; Provincia di Bat: 164; Provincia di Brindisi: 200; Provincia di Foggia: 346: Provincia di Lecce: 835; Provincia di Taranto: 327; Residenti fuori regione: 19; Provincia in definizione: 11. Le persone attualmente positive in Puglia sono 79.666. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area no critica sono 610. In terapia intensiva, invece, 33 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.566 ida coronavirus in, 272022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 22.695 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 664; Provincia di Bat: 164; Provincia di Brindisi: 200; Provincia di Fa: 346: Provincia di Lecce: 835; Provincia di Taranto: 327; Residenti fuori regione: 19; Provincia in definizione: 11. Le persone attualmente positive insono 79.666. I pazientiricoverati in ospedale in area no critica sono 610. In terapia intensiva, invece, 33 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : Covid in #Ucraina, contagi a rischio risalita. #ultimora - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - ottopagine : Covid in Irpinia, sono 156 i positivi di oggi: 23 ad Avellino #Avellino - PaolaTacconi : RT @mementovape: ??per tutti i LIBERALI di ieri, giustamente, contro le limitazioni delle libertà causa COVID, oggi diventati LIBERAL se si… -