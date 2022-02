Can Yaman, la mamma e quel retroscena da brividi: non tutti lo sanno (Di domenica 27 febbraio 2022) Can Yaman, avete mai visto la sua splendida mamma? Si chiama Guldem Hanim, conosciamola meglio: il retroscena che in pochi sanno L’attore e modello turco Can Yaman non ha certo bisogno di presentazioni. E’ sicuramente uno dei volti che ha fatto breccia nel nostro cuore dal suo esordio televisivo in Italia. Il fascino dell’attore conquista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 febbraio 2022) Can, avete mai visto la sua splendida? Si chiama Guldem Hanim, conosciamola meglio: ilche in pochiL’attore e modello turco Cannon ha certo bisogno di presentazioni. E’ sicuramente uno dei volti che ha fatto breccia nel nostro cuore dal suo esordio televisivo in Italia. Il fascino dell’attore conquista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PRosati1974 : RT @CClub1989: Oggi vi raccontiamo la testimonianza della fan Tiziana durante l'incontro con Can Yaman a Palermo. 'Dopo diversi giorni di… - rocca_domenica : RT @CClub1989: Oggi vi raccontiamo la testimonianza della fan Tiziana durante l'incontro con Can Yaman a Palermo. 'Dopo diversi giorni di… - ninniinparanoia : ciao stasera al ristorante avevo can yaman difronte - ValentinaCy81 : @can_yaman_team Buona notte team ?? #CanYaman #StopWar #PrayForUkraine ?? #CanYamanForChildren - can_yaman_team : RT @sara_zen11: @can_yaman_team Buonanotte, team ???? #CanYaman -