Abraham | ' Oggi dal dischetto toccava a me' E Zaniolo ci mette la faccia

(Di domenica 27 febbraio 2022) Trasformare un rigore al 99' non è mai semplice. Tommyha avuto la freddezza per farlo. 'Non so cosa sia successo in precedenza, la porta sembrava stregata. Meno male che alla fine siamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Abraham Oggi

: 'Non so cosa sia successo. Amo la Roma' A segnare il pesantissimo rigore al 99', arrivato dopo una partita in cui la Roma aveva sbagliato un numero inverosimile di gol e la palla ...Trasformare un rigore al 99' non è mai semplice. Tommyha avuto la freddezza per farlo. 'Non so cosa sia successo in precedenza, la porta sembrava ... Abbiamo lavorato ieri sui rigori, io...SERIE A - Spezia-Roma, match valido per la 27a giornata di Serie A 2021-2022, è terminato sul punteggio di 0-1, frutto della rete di Tammy Abraham su rigore ...Abraham ha parlato della partita subito dopo averla decisa con il suo rigore. Queste le sue parole: ABRAHAM A DAZN Come hai vissuto questo finale in cui la porta sembrava maledetta? Non so onestamente ...