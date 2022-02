Zelensky: 'Forse non mi vedrete più vivo'. Il piano degli Usa per aiutarlo a mettersi in salvo (Di sabato 26 febbraio 2022) Il 'Presidente in guerra' è un ex comico la cui unica esperienza politica, prima di lanciarsi nell'agone e cavalcare la propria popolarità televisiva facendosi eleggere dal 73 per cento di ucraini, ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) Il 'Presidente in guerra' è un ex comico la cui unica esperienza politica, prima di lanciarsi nell'agone e cavalcare la propria popolarità televisiva facendosi eleggere dal 73 per cento di ucraini, ...

