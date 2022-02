VIDEO – Fondazione Ambrosini-Onlus ‘E ti porto in Africa’: insieme per donne e bambini del sub Sahara (Di sabato 26 febbraio 2022) Solidarietà, aiuti, prevenzione: la Fondazione Rachelina Ambrosini raccontata dal presidente Tommaso Maria Ferri: “La Fondazione è stata fondata mezzo secolo fa e da oltre trent’anni opera attraverso missioni nel sud Sahara. Etiopia, Angola, Mozambico, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda. Da poco operiamo anche in Afghanistan. Siamo inoltre molto attivi anche nel recupero delle tante sacche di sofferenza presenti sul nostro territorio nazionale. In particolare delle tante famiglie in difficoltà in questo triste periodo. Ci rivolgiamo, in particolare, alle mamme e ai bambini”. Al Museo dell’Operazione Avalanche in Eboli, ospiti del convegno sul Marocco organizzato dal presidente Marco Botta e con la partecipazione del Console Abdelkader Naji, la Fondazione Rachelina ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 26 febbraio 2022) Solidarietà, aiuti, prevenzione: laRachelinaraccontata dal presidente Tommaso Maria Ferri: “Laè stata fondata mezzo secolo fa e da oltre trent’anni opera attraverso missioni nel sud. Etiopia, Angola, Mozambico, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda. Da poco operiamo anche in Afghanistan. Siamo inoltre molto attivi anche nel recupero delle tante sacche di sofferenza presenti sul nostro territorio nazionale. In particolare delle tante famiglie in difficoltà in questo triste periodo. Ci rivolgiamo, in particolare, alle mamme e ai”. Al Museo dell’Operazione Avalanche in Eboli, ospiti del convegno sul Marocco organizzato dal presidente Marco Botta e con la partecipazione del Console Abdelkader Naji, laRachelina ...

