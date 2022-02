Ucraina-Russia, Salvini: “Frase su Putin-Mattarella? Pentimenti si fanno in chiesa” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se vogliamo parlare di guerra” tra Ucraina e Russia, “siamo nel 2022 e stiamo lavorando per bloccarla, i Pentimenti si fanno in chiesa”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, al termine della visita al console generale d’Ucraina a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva se si sia pentito del tweet del 2015 ora rimosso, in cui scriveva “cedo due Mattarella per mezzo Putin”. Dichiarazione che fuori dal consolato gli è stata anche contestata da un passante. “Se qualcuno vuole buttarla in polemica politica è libero di farlo, io sto portando il mio piccolo contributo per cercare di fermare un conflitto folle, che nessuno si aspettava e che nessuno vuole. Io non vado a chiedere conto agli altri di quello che hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se vogliamo parlare di guerra” tra, “siamo nel 2022 e stiamo lavorando per bloccarla, isiin”. Così il segretario della Lega Matteo, al termine della visita al console generale d’a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva se si sia pentito del tweet del 2015 ora rimosso, in cui scriveva “cedo dueper mezzo”. Dichiarazione che fuori dal consolato gli è stata anche contestata da un passante. “Se qualcuno vuole buttarla in polemica politica è libero di farlo, io sto portando il mio piccolo contributo per cercare di fermare un conflitto folle, che nessuno si aspettava e che nessuno vuole. Io non vado a chiedere conto agli altri di quello che hanno ...

