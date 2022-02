Sansone non è contento al Bologna: cosa succede in estate (Di sabato 26 febbraio 2022) Nicola Sansone non è contento del suo ruolo nel Bologna di Mihajlovic. L'attaccante si trova bene sia con la società che con... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Nicolanon èdel suo ruolo neldi Mihajlovic. L'attaccante si trova bene sia con la società che con...

Ultime Notizie dalla rete : Sansone non Serie A: la Juventus vince a Empoli e spaventa le prime tre Certo, non sarà facile per i bianconeri rientrare nella corsa per il titolo, soprattutto perchè ha ... Il Bologna invece, a parte recriminare per una traversa colpita da Sansone, resta in piena ...

Zortea risponde ad Arnautovic, Salernitana - Bologna 1 - 1 Sansone fa tremare l'incrocio dei pali con un bolide dalla distanza, Mazzocchi calcia da punizione e chiama Skorupski al volo plastico. Il risultato non cambia più. . Please follow and like us:

Sansone non è contento al Bologna: cosa succede in estate Calciomercato.com Salernitana - Bologna, parlano gli allenatori Alla fine siamo stati sfortunati con la traversa di Sansone ma il pareggio è un risultato giusto ... Ci è mancato il passaggio finale per cui non siamo riusciti a trasformare la grande mole di gioco ...

Salernitana-Bologna 1-1: Zortea risponde ad Arnautovic Sansone riceve, carica il destro e lascia partire un tiro imparabile che si stampa all'incrocio. Sarebbe stata una punizione troppo severa per la generosità della Salernitana e un premio troppo largo ...

