Rapina Napoli | Borrelli | “Errore il corteo di oggi per Ugo Russo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Nella chiesa della Cesarea venerdì si sono celebrati i funerali di Patrizia Petrone, deceduta dopo sette mesi in seguito a una. Tra gli autori un 16 enne ancora in attesa della sentenza di primo grado, che adesso dovrà rispondere di omicidio e un 19 enne condannato solo a sette anni. Tanto vale al momento la vita di una donna innocente. Queste sono le persone per le quali vorremmo si organizzassero manifestazioni celebrative, per queste vittime innocenti vorremmo che si chiedesse giustizia”. E’ quanto sottolinea Francesco Emilio, consigliere regionale di Europa Verde. “Ma invece succede il contrario – rileva –c’è stata una manifestazione (con tanto di manifesto in cui i carabinieri appaiono armati di pistola mentre i babytori tentano di ...