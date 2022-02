Nel segno di Vlahovic e con tanta sofferenza | la Juventus espugna Empoli e non si nasconde più

Leggi su sportface

(Di sabato 26 febbraio 2022) Neldi, neldella tradizione positiva al Castellani, neldella continuità dei risultati. Lareagisce ai tre pareggi un po’ agrodolci, specie quello in Champions, e vince non senza doversela sudare in casa del solitoche ci mette qualità e voglia, ma che complice una classifica ancora per nulla insidiosa, forse tira troppo presto i remi in barca, prova a reagire solo nel finale ma trova l’ennesimo passaggio a vuoto, con la vittoria che non arriva ormai dalla trasferta di Napoli a dicembre. E’ 2-3 per i bianconeri in terra toscana e questo vuol dire che lo scudetto, che ufficialmente non è affatto un obiettivo perché mancano troppo poche giornate e il gap è decisamente eccessivo con tre squadre davanti è staccate, dista ora sette punti. Quelli ...