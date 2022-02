Mondiali, la strategia dell’Italia: Mancini a colloquio con l’attaccante (Di sabato 26 febbraio 2022) Roberto Mancini, Ct dell’Italia, in vista degli spareggi per i Mondiali di Qatar del 2022 ribadisce la fiducia al calciatore, nonostante il momento difficile. Il momento che sta vivendo Lorenzo Insigne con il Napoli sicuramente non è tra i migliori della stagione. Il capitano azzurro non sta incidendo come ci si aspettava in queste settimane di Europa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 febbraio 2022) Roberto, Ct, in vista degli spareggi per idi Qatar del 2022 ribadisce la fiducia al calciatore, nonostante il momento difficile. Il momento che sta vivendo Lorenzo Insigne con il Napoli sicuramente non è tra i migliori della stagione. Il capitano azzurro non sta incidendo come ci si aspettava in queste settimane di Europa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

