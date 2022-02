Milan, senti Scamacca: “Ibrahimovic il mio idolo. Scudetto? Dico Inter” (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, si è pronunciato sulla lotta Scudetto e non smentisce la sua ammirazione per Zlatan Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianluca, attaccante del Sassuolo, si è pronunciato sulla lottae non smentisce la sua ammirazione per Zlatan

Advertising

PianetaMilan : #Milan, senti #Scamacca: “#Ibrahimovic il mio idolo. #Scudetto? Dico #Inter” #ACMilan #SempreMilan - Andrea842631710 : @Nellodauria0 Fra sincero mi stavano a fa senti male Ma che cazzo ahaahaha Cioè stavano pareggiando 1-1 a San siro… - ShinjiVichingo : @MerihTop 'Lele senti amme', il Milan oggi esce da San Siro con i tre punti in tasca. Lele, Lele, Beto è un pippone' - milan_corner : @Rigna_risorto @AnfetaMilan senti se non capisci non è colpa nostra eh, forse non hai kapito che bisogna fare energ… - ParliamoDiNews : Milan, senti Bierhoff: `Giroud conferma che servono sempre i grandi vecchi, bravo Maldini` | Mercato |… -