LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA: Benoot parte in solitaria! Colbrelli e Pidcock dietro ad inseguire (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Si apre la lattina! Lo spettacolo del Kapelmuur fra due ali di folla! 15.42 Nel gruppo c’è l’Ag2r Citroen Team a tirare con Greg Van Avermaet e OLIVEr Naesen. 15.41 COMINCIA IL MITICO MUUR-KAPELMUUR! 15.40 E il gruppo si sta avvicinando da dietro: probabilmente Van Aert ha mandato in fuga il compagno perché non si sente così brillante. 15.39 Devono dare qualcosa in più Narvaez, Colbrelli e Pidcock. Azione che ha innervosito gli uomini in fuga. 15.38 parte Benoot!! Grande mossa della Jumbo-Visma: in questo modo Van Aert non deve collaborare. 15.38 20 chilometri alla conclusione! 15.37 Trenata nel gruppo da parte di Kasper Asgreen che è rientrato dopo la caduta: vantaggio che cala a trenta ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Si apre la lattina! Lo spettacolo del Kapelmuur fra due ali di folla! 15.42 Nel gruppo c’è l’Ag2r Citroen Team a tirare con Greg Van Avermaet e Or Naesen. 15.41 COMINCIA IL MITICO MUUR-KAPELMUUR! 15.40 E il gruppo si sta avvicinando da: probabilmente Van Aert ha mandato in fuga il compagno perché non si sente così brillante. 15.39 Devono dare qualcosa in più Narvaez,. Azione che ha innervosito gli uomini in fuga. 15.38!! Grande mossa della Jumbo-Visma: in questo modo Van Aert non deve collaborare. 15.38 20 chilometri alla conclusione! 15.37 Trenata nel gruppo dadi Kasper Asgreen che è rientrato dopo la caduta: vantaggio che cala a trenta ...

