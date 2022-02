L’Amica Geniale 3, l’attrice Gaia Girace fa inedite confessioni sulla serie (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel corso di una recente intervista rilasciata sul periodico Ora, l’attrice che nelL’Amica Geniale interpreta Lila, Gaia Girace, ha fatto delle confessioni sulla serie tv di Rai 1. In particolar modo, si è soffermata sulle similitudini esistenti tra il personaggio che interpreta e la sua vita privata. In seguito, poi, ha raccontato anche qualche aneddoto inerente il clima che si respira all’interno del cast. Vediamo cosa è emerso. Le similitudini tra Lila e l’attrice Gaia Girace Domani sera, domenica 27 febbraio, andrà in onda l’ultima puntata della terza stagione de L’Amica Geniale. In tale occasione, dunque, assisteremo all’epilogo del terzo capitolo delle ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel corso di una recente intervista rilasciata sul periodico Ora,che nelinterpreta Lila,, ha fatto delletv di Rai 1. In particolar modo, si è soffermata sulle similitudini esistenti tra il personaggio che interpreta e la sua vita privata. In seguito, poi, ha raccontato anche qualche aneddoto inerente il clima che si respira all’interno del cast. Vediamo cosa è emerso. Le similitudini tra Lila eDomani sera, domenica 27 febbraio, andrà in onda l’ultima puntata della terza stagione de. In tale occasione, dunque, assisteremo all’epilogo del terzo capitolo delle ...

Advertising

valigiablu : L’amica geniale: andare oltre l’idea del ‘romanzo rosa’ | @giusi4n4 - tuttopuntotv : L’Amica Geniale 3, l’attrice Gaia Girace fa inedite confessioni sulla serie #amicageniale #RaiUnogeniale #RaiUno… - CVRDAELIA : oh, ma in L'amica geniale non c'è un maschio che si salva, forse gli unici sono i fratellini di Lenù perché stanno… - anxvenus : RT @Melikeit70: Ancora a dire che dietro L'Amica Geniale c'è un uomo ( perché siccome ha avuto successo in tutto il mondo non può che esser… - lostthemoth : RT @siriusamanim: l’amica geniale : storia del nuovo cognome (2020) dir. saverio costanzo & alice rohrwacher -