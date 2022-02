Centrali a carbone | quante sono in Italia e dove si trovano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Per sopperire al rischio di carenza di gas, a causa della guerra in Ucraina, il Governo considera di far ritorno al. Una fonte ritenuta altamente inquinante e che, alla conferenza sul clima di Glasgow, lo stesso esecutivo si era preso l’impegno di disattivare

I giornali registrano il rischio che la guerra russa e la conseguente 'crisi del gas' ci inducano a riaprire alcune. Ebbene, è notizia di qualche giorno fa che la maggiore azienda ...'Non c'è molto che si possa fare nell'immediato - spiega l'economista - , tranne portare al massimo l'estrazione dai nostri pozzi e riaccendere le: non è piacevole ma nell'...Come ha annunciato il ministero della Transizione Ecologica, Autorità Competente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in ...«Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi per gli interessi di persone che si conoscono ma che non si uccidono». Un detto attribuito a Pablo Neruda che fa riflettere, e che è d ...