Ucraina, Sean Penn alle riprese con la verità

L'attore premio Oscar e regista Sean Penn è in Ucraina. Mentre la Russia inizia la sua invasione nell'Europea occidentale, un comunicato del governo ucraino ha confermato l'arrivo dell'artista in occasione delle riprese di un documentario in presa diretta sulle vicende in corso.

Sean Penn in loco per altre risposte umanitarie

In data 24 febbraio 2022, alle prime luci del conflitto, Sean Penn è stato visto durante una conferenza stampa a Kiev. Secondo quanto dichiarato dall'ufficio del Presidente Volodymyr Zelens'kyj, egli si trova in suolo ucraino con la produzione di Vice Studios per le riprese di un documentario sull'invasione russa e per mostrare al mondo la verità di questo conflitto.

