LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia l’ultimo giorno d’attività in Spagna (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.02 Le condizioni sono diverse da ieri. La temperatura non supera i 10 gradi al momento. Nonostante tutto il campione del mondo Max Verstappen è già in azione! Red Bull apre le danze. 9.00 bandiera verde! Inizia l’ultima giornata di Test in quel di Barcellona per il Mondiale F1 2022! 8.56 Vedremo in azione una Haas completamente bianca. Ricordiamo infatti l’assenza del marchio Uralkali in seguito alla crisi tra Russia ed Ucraina. Per questa ragione lo stesso evento di Sochi di settembre è attualmente ‘sospeso’. 8.53 I piloti impegnati oggi. Tutte le squadre proveranno con entrambi i piloti essendo il terzo ed ultimo girono d’attività. Mercedes: Russell/Hamilton Red Bull: ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.02 Le condizioni sono diverse da ieri. La temperatura non supera i 10 gradi al momento. Nonostante tutto il campione del mondo Max Verstappen è già in azione! Red Bull apre le danze. 9.00l’ultima giornata diin quel diper il Mondiale F1! 8.56 Vedremo in azione una Haas completamente bianca. Ricordiamo infatti l’assenza del marchio Uralkali in seguito alla crisi tra Russia ed Ucraina. Per questa ragione lo stesso evento di Sochi di settembre è attualmente ‘sospeso’. 8.53 I piloti impegnati oggi. Tutte le squadre proveranno con entrambi i piloti essendo il terzo ed ultimo girono. Mercedes: Russell/Hamilton Red Bull: ...

