Ibrahimovic manda segnali sul rientro: c’è la novità! (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe essere sempre più vicino al rientro e alcuni segnali positivi sarebbero arrivati dal calciatore stesso il quale, tramite una storia sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video che lo ritraeva mentre si allenava con il pallone a Milanello accompagnato dalla scritta “easy“. Milan Ibrahimovic rientroCome riferito da La Gazzetta dello Sport, sarà quasi impossibile poterlo rivedere in campo nel derby di Coppa Italia dell’1 marzo contro l’Inter e questo per il semplice fatto che l’infortunio al tendine d’achille non è da sottovalutare. Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attaccante del Milan Zlatansembrerebbe essere sempre più vicino ale alcunipositivi sarebbero arrivati dal calciatore stesso il quale, tramite una storia sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video che lo ritraeva mentre si allenava con il pallone a Milanello accompagnato dalla scritta “easy“. MilanCome riferito da La Gazzetta dello Sport, sarà quasi impossibile poterlo rivedere in campo nel derby di Coppa Italia dell’1 marzo contro l’Inter e questo per il semplice fatto che l’infortunio al tendine d’achille non è da sottovalutare.

