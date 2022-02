Guerra in Ucraina, il ruolo della Cina: da che parte sta Xi Jinping? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Qual è la posizione della Cina sull'invasione russa dell' Ucraina ? Fino a questo momento, Xi Jinping ha mantenuto una posizione molto cauta, anche se palesemente pendente verso Putin : la Cina ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 febbraio 2022) Qual è la posizionesull'invasione russa dell'? Fino a questo momento, Xiha mantenuto una posizione molto cauta, anche se palesemente pendente verso Putin : laha ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - CervelloEx : RT @patrickzaki1: Dobbiamo stare attenti nel nostro discorso e nel nostro linguaggio mentre affrontiamo la notizia dell'attacco russo all'#… - mipiaceBarca : RT @fedemello: Mi levo il cappello davanti ai metalmeccanici genovesi che, nella migliore tradizione internazionalista, domani scioperano d… -