Gas: chiude ad Amsterdam in forte calo ( - 30%) ++ (Di venerdì 25 febbraio 2022) Chiusura in forte calo ad Amsterdam per i future sul gas, in preda ad una volatilità estrema dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il benchmark del gas europeo, che ieri era schizzato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Chiusura inadper i future sul gas, in preda ad una volatilità estrema dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il benchmark del gas europeo, che ieri era schizzato ...

Borsa: i mercati puntano a una guerra lampo, Milano chiude a +3,6% - 3 A Piazza Affari, il Ftse All Share e' salito del 3,54%. Tra i titoli, fuori dal segmento principale, forti vendite su Gas Plus ( - 12,59%) su cui hanno pesato le prese di beneficio, Aedes ( - 12,12%) e Maire Tecnimont ( - 10,70%): a preoccupare gli investitori e' l'esposizione del gruppo di ingegneria alla Russia che ...

++ Gas: chiude ad Amsterdam in forte calo (-30%) ++ - Ultima Ora Agenzia ANSA Rimbalzo per le Borse europee, Milano chiude a +3,6% con le utilities Milano, 25 feb. (askanews) - Dopo il crollo di ieri per lo shock dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le Borse europee hanno messo ...

Più gas casalingo e il ritorno del carbone. L’energia a prova di Russia Il premier rilancia le fonti fossili per compensare una possibile crisi del gas e aprire la strada verso lo sganciamento dalle forniture russe. In Italia ci sono sette impianti che producono il 6% del ...

