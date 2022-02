Chiude l' hub vaccinale di Terni | l' infermiere | Vuol dire che abbiamo vinto

(Di venerdì 25 febbraio 2022) "Per dieci mesi, tutti i giorni anche in quelli di festa, siamo stati qui con dedizione. Duecentomila vaccinazioni si 'vedono' tutte, ma la chiusura di questo hub oraaveree non ...

Advertising

TrgMedia : Chiude hub vaccini di Terni, infermiere: 'abbiamo vinto' - statodelsud : Chiude hub vaccini Terni, infermiere “abbiamo vinto” - Pino__Merola : Chiude hub vaccini Terni, infermiere “abbiamo vinto” - LaNotiziaQuoti : E' entrato in funzione il 24 aprile del 2021 e chiuderà i battenti il prossimo lunedì 28 febbraio. Il più grande hu… - terninrete : Terni: lunedì 28 febbraio chiude il Punto Vaccinale “Casagrande”, il saluto e il ringraziamento delle istituzioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude hub

"Per dieci mesi, tutti i giorni anche in quelli di festa, siamo stati qui con dedizione. Duecentomila vaccinazioni si 'vedono' tutte, ma la chiusura di questoora vuole dire avere vinto e non perso. E' una cosa bella": c'e' gioia e soddisfazione nelle parole di Paolo Sgrigna, coordinatore infermieristico del distretto di Terni dell'Usl Umbria 2, alla ...Per il dg De Fino, la chiusura dell'è "un buon segno, perché significa che stiamo tornando verso la normalità". Perugia 25/02/2022 13:25 Redazione'Per dieci mesi, tutti i giorni anche in quelli di festa, siamo stati qui con dedizione. Duecentomila vaccinazioni si 'vedono' tutte, ma la ...“Chiude da oggi 25 febbraio l’Hub vaccinale istituito il 29 dicembre 2020 dentro ???????????????? ?????? ????????????????. Il centro ha effettuato un totale di 285.274 somministrazioni – è quanto annu ...