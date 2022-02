Calciomercato, Frattesi è fatta: ecco dove giocherà (Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News Il Sassuolo lo cede in prestito al Parma. Frattesi, classe 2002, il nuovo fenomeno della cantera neroverde. In un solo anno in Under 17 ha collezionato ben 35 presenze e 9 gol. Nella prossima stagione giocherà nella Primavera del Parma.? Davide Frattesi è uno degli elementi più ricercati del mercato e il Sassuolo sa di poter trovare ottime plusvalenze. Il centrocampista tinte azzurro ha appena svelato cosa farà nel calcio nel prossimo futuro: è uno dei migliori centrocampisti italiani del campionato per grinta, tecnica e statistica. Dopo alcuni titoli stellari in Bundesliga, si è ripetuto nella massima serie, dando ragione a chi negli anni ne ha lodato le capacità. Novant'anni di Calciomercato. Nel club emiliano dove è cresciuto e maturato, ha fatto spesso la differenza in campo e ora può ... Leggi su goalnews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News Il Sassuolo lo cede in prestito al Parma., classe 2002, il nuovo fenomeno della cantera neroverde. In un solo anno in Under 17 ha collezionato ben 35 presenze e 9 gol. Nella prossima stagionenella Primavera del Parma.? Davideè uno degli elementi più ricercati del mercato e il Sassuolo sa di poter trovare ottime plusvalenze. Il centrocampista tinte azzurro ha appena svelato cosa farà nel calcio nel prossimo futuro: è uno dei migliori centrocampisti italiani del campionato per grinta, tecnica e statistica. Dopo alcuni titoli stellari in Bundesliga, si è ripetuto nella massima serie, dando ragione a chi negli anni ne ha lodato le capacità. Novant'anni di. Nel club emilianoè cresciuto e maturato, ha fatto spesso la differenza in campo e ora può ...

