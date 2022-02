Atac, adesione a sciopero al 38,5% (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – L’adesione del personale Atac allo sciopero del trasporto pubblico, rilevata in mattinata, è stata pari al 38,5%. Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – L’del personaleallodel trasporto pubblico, rilevata in mattinata, è stata pari al 38,5%. Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità. (Agenzia Dire)

Advertising

InfoAtac : @Riccion16227901 Salve, non possiamo fare previsioni di adesione allo sciopero, scrivi qui oppure consulta in tempo… - InfoAtac : @McQuiavelOh partenza prevista tra 10', salvo adesione sciopero - roma_mobile : #Sciopero #Atac #Roma, i nostri sistemi rilevano un'adesione piuttosto alta. Verifica la posizione e il tempo di at… - InfoAtac : @antonpiccirilli Buonasera, non possiamo fare previsioni di adesione allo sciopero, scrivici qui, oppure consulta i… - InfoAtac : @mamare1820 Buongiorno, non possiamo fare previsioni di adesione allo sciopero, scrivici qui, oppure consulta il te… -