Xavi critica la statua di Maradona | i tifosi polemizzano sui social

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La conferenza stampa diha fatto molto discutere. Non è solo il paragone fra Messi e, però, ad essere oggetto di discussione. Entrando nello stadio Diego Armandoper la conferenza, infatti, l’allenatore del Barcellona si è soffermato nell’osservare ladel Pibe de Oro situata all’interno dell’impianto napoletano.però non ha gradito un dettaglio: ha infattito il posizionamento del pallone nellasul destro del fuoriclasse argentino invece del sinistro, nonostante sia noto chefosse mancino. Ladiperò si dimostra non corretta e tanti sono iche lo hanno fatto ...

Commenta per primo, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'... Non è una'. TRAORE E AUBAMEYANG - 'Maturità calcistica. Sia Aubameyang che ...Infine sullo stile di gioco dell'Atletico e sul tecnico Simeone,ha concluso: "Il loro modo di ... Non è una".