Ucraina | Papa Francesco | “Mercoledì delle Ceneri preghiera e digiuno per la pace”

CITTA' DEL VATICANO – In un appello rivolto a "credenti e non credenti", il Mercoledi' delle Ceneri di quest'anno, il prossimo 2 marzo, e' stato dedicato da Papa Francesco a una "Giornata di digiuno per la pace" in Ucraina. "Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina – ha detto il Pontefice al termine dell'udienza generale in Sala Nervi – Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre piu' allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione".

