Ucraina, Malinovskyi: “Donate per aiutare le truppe del mio paese” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ruslan Malinovskyi, nelle ultime ore, sta continuando a rivolgere l’attenzione al proprio paese. Il centrocampista dell’Atalanta, tramite i suoi canali social ha condiviso gli estremi bancari per le donazioni in favore dell’esercito ucraino. Le donazioni che arriveranno saranno destinate all’organizzazione ‘Come Back Alive’, che si impegna dal 2014 nel crowdfunding militare a sostegno delle truppe impegnate nel Donbass. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ruslan, nelle ultime ore, sta continuando a rivolgere l’attenzione al proprio. Il centrocampista dell’Atalanta, tramite i suoi canali social ha condiviso gli estremi bancari per le donazioni in favore dell’esercito ucraino. Le donazioni che arriveranno saranno destinate all’organizzazione ‘Come Back Alive’, che si impegna dal 2014 nel crowdfunding militare a sostegno delleimpegnate nel Donbass. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Ucraina, Malinovskyi invita a donazioni per l’esercito: Prosegue, a poche ore dalla partita di… - sportface2016 : #Ucraina, #Malinovskyi: 'Donate per aiutare le truppe del mio paese' - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Ucraina, #Malinovskyi invita a donazioni in favore dell’esercito - CalcioFinanza : #Ucraina, #Malinovskyi invita a donazioni in favore dell’esercito - tuttoatalanta : Guerra in Ucraina, Malinovskyi promuove raccolta fondi: 'Pregate per il nostro Paese' -