Spalletti | «Abbiamo avuto coraggio a insistere a tentare di giocare | ma abbiamo sbagliato troppo»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Barcellona al Maradona. Merito del Barcellona tanto, quali sono i vostri demeriti? «Bisogna anche essere onesti e dire che loro sbagliavano molto meno di noi nella fase di possesso, noiqualcosa in più di quanto siamo abituati, ma loro sono stati veramente bravi a far girare la palla e sono stati agevolati dall’episodio iniziale, poi il raddoppio, e dopo è stato tutto più difficile. Quando siamo rientrati un po’ in partita dopo il golsubito anche il terzo e allora è stato tutto più difficile. C’è un grande dispiacere perché si era ricreato il clima Napoli, ci avevamo messo tanta fatica per essere di nuovo qui tutti insieme, questo ci lascia ...

Napoli sconfitto per 4-2 dal Barcellona, Luciano Spalletti, tecnico azzurro, ha parlato ai microfoni di SKY Sport. "Bisogna essere onesti, loro sono stati bravi, non hanno mai sbagliato, noi tanto. In ...
Luciano Spalletti mastica amaro dopo la sconfitta del 'Maradona' contro il Barcellona, costata al Napoli l'eliminazione dall'Europa League: "Bisogna essere onesti, loro sbagliavano molto meno di noi ...