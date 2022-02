Sabaudia, Anzio, Nettuno: crisi litorale, la politica si interroga (Di giovedì 24 febbraio 2022) Infiltrazioni criminali, collusioni, corruzione: i recenti arresti a Sabaudia, Anzio e Nettuno spinge il mondo delle istituzioni, e non solo, a interrogarci circa l’esigenza di una vera missione Antimafia sul litorale. Via agli interrogatori di garanzia per il caso ‘Dune’ a Sabaudia, le mani della ‘ndrangheta sulla vita politica anziate e nettunese e ombre su concessioni, chioschi, licenze e il parco nazionale del Circeo. «Quanto sta emergendo in questi giorni è veramente preoccupante. Abbiamo visto emergere le criticità su Latina e il clan Di Silvio. Ora l’operazione antimafia vede coinvolti anche le amministrazioni di Anzio e Nettuno, poi Sabaudia con arresti per corruzione, anticamera delle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) Infiltrazioni criminali, collusioni, corruzione: i recenti arresti aspinge il mondo delle istituzioni, e non solo, arci circa l’esigenza di una vera missione Antimafia sul. Via aglitori di garanzia per il caso ‘Dune’ a, le mani della ‘ndrangheta sulla vitaanziate e nettunese e ombre su concessioni, chioschi, licenze e il parco nazionale del Circeo. «Quanto sta emergendo in questi giorni è veramente preoccupante. Abbiamo visto emergere le criticità su Latina e il clan Di Silvio. Ora l’operazione antimafia vede coinvolti anche le amministrazioni di, poicon arresti per corruzione, anticamera delle ...

