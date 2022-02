Più di 7 italiani su 10 non hanno dubbi: è la Terza Guerra Mondiale. I dati (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia può portare alla Terza Guerra Mondiale. Ne è convinto il 71,7% degli italiani. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Solo il 28,3% del campione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia può portare alla. Ne è convinto il 71,7% degli. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affar.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Solo il 28,3% del campione... Segui su affar.it

Ultime Notizie dalla rete : Più italiani Ucraina Russia, Zelensky: sono l'obiettivo numero uno dei russi, ma resto qui Resto nella zona del governo insieme ad altri": è questo uno dei passaggi più drammatici del ... Le conseguenze del conflitto sulla spesa degli italiani Le parole di Putin, in diretta tv: "Reagiremo ...

Chi è Vladimir Putin, l'ex KGB che fa temere la Terza Guerra Mondiale ... anche se nel sondaggio di Affari Italiani i lettori si sono schierati in grande maggioranza con ... E' proprio nella fase più difficile dei rapporti tra la vecchia Unione Sovietica e gli Stati Uniti che ...

