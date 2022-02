Pierluigi Diaco | a rischio la conduzione di 2 programmi in Rai | cosa sta succedendo e cosa c’entra Giorgia Meloni

(Di giovedì 24 febbraio 2022) In queste ore erano giunti dei rumor riguardo il possibile ritorno di Pieluigiin Rai con due nuovi progetti. Dopo aver proposto, nel corso del palinsesto estivo, il programma Io e te, il conduttore dovrebbe tornare con un format nuovo dal titolo Signora Mia. Non finisce qui però, dal momento che si parla anche di un possibile approdo su Rai2 con un daytime che dovrebbe sostituire Detto Fatto di Bianca Guaccero. Sono scoppiate tuttavia accese polemiche riguardo questo doppio ritorno e ora il futuro deidisarebbe piuttosto incerto.torna su Rai1 con un nuovo programma, scoppia la polemica Da tempo si parla di un ritorno disu Rai1, che dovrebbe proporre – al posto del vecchio Io e Te– un format del tutto ...

Selvaggia Lucarelli non ci è andata per il sottile con, che nel giro di pochi giorni si è visto annunciare e poi cancellare un nuovo programma che avrebbe dovuto occupare lo slot delle 14 del pomeriggio feriale di Rai1. Il giornalista ...Sembra che al suo posto venga messa il programma dima ancora anche in questo caso non abbiamo conferme se effettivamente sarà fatto oppure se cambieranno con un nuovo programma.