Napoli, Osimhen un grande colpo. Ferrara: “Può diventare uno dei 2-3 attaccanti migliori al mondo” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Negli ultimi anni la SSC Napoli è riuscita a mettere a segno diversi acquisti importanti in attacco, calciatori in grado di fare la differenza. È facile pensare ai vari Cavani, Higuain ed ora Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è una vera e propria forza della natura. Il suo percorso, al momento, è stato condizionato dai vari L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Negli ultimi anni la SSCè riuscita a mettere a segno diversi acquisti importanti in attacco, calciatori in grado di fare la differenza. È facile pensare ai vari Cavani, Higuain ed ora Victor. L’attaccante nigeriano è una vera e propria forza della natura. Il suo percorso, al momento, è stato condizionato dai vari L'articolo

Advertising

ParliamoDiNews : Auriemma: `Spalletti sa che il Napoli può vincere lo scudetto. Barcellona? Nessun miracolo, punto tutto su O… - MCHAWMAR4 : Victor Osimhen ha recuperato un punto in Serie A per il Napoli lo scorso fine settimana e ha segnato il secondo gol… - zazoomblog : Napoli Tiribocchi: «Al Barcellona manca uno come Osimhen» - #Napoli #Tiribocchi: #Barcellona - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Napoli-Barcellona, le probabili formazioni: Spalletti ricos… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Sconcerti: 'Napoli, Osimhen ha movimenti atipici ed è imprevedibile' -