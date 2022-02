Moggi sul Milan | Ha calciatori che si sanno fare rispettare

Leggi su goalnews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? In un'intervista a Tuttomercatoweb.com, Luciano, tra gli altri, ha parlato anche dele di Frank Casey: "Sta per partire. Se ci fossero segni di permanenza, tutti questi discorsi non sarebbero fatti. Liberi. Troppi addii a raccogliere? Secondo me ilsta comunque andando bene. Ha giocatori chegiocare. Comunque, nonostante tutti gli addii, è primo in classifica". Aggiornato il 24 Febbraio 2022 da amministratore amministratore