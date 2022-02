**Milleproroghe: passa fiducia al Senato, via libera definitivo a decreto legge** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Con 196 voti a favore e 26 contrari, il Senato ha detto sì alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge 'Milleproroghe', approvato quindi in via definitiva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Con 196 voti a favore e 26 contrari, ilha detto sì allaposta dal Governo sullegge 'Milleproroghe', approvato quindi in via definitiva.

Advertising

TV7Benevento : **Milleproroghe: passa fiducia al Senato, via libera definitivo a decreto legge** - - Mikepub1 : RT @serebellardinel: Le cronache parlamentari raccontano di #Rosato, fedelissimo di #Renzi,uscito sfinito all’alba da #Montecitorio, dove h… - Jammasrl : #AttualitàSX #Leggi #Politica #camera #fiducia Milleproroghe: ok della Camera, testo passa al Senato - SignorCEO : RT @ItaliaOggi: Milleproroghe, Montecitorio dà il via libera con 320 sì. Ora il dl passa in Senato - SimonaGherardi : RT @CorriereUniv: Il #bonuspsicologo è passato a @Montecitorio insieme al decreto #Milleproroghe che nei prossimi giorni approderà in Senat… -