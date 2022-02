Milano | Sala dà i patentini di anti-putinismo | “Il direttore d’orchestra Gergiev condanni Putin o addio Scala”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 24 febbraio 2022), 24 feb — Dopo ie le dichiarazioni difascismo richiesti per affittare gli spazi pubblici e sedersi al consiglio comunale, ecco che arrivano quelli di «» per poter dirigere i concerti alla: all’indomani dell’invasione russa in Ucraina il sindaconon ha perso tempo e ha già cominciato a compilare la lista di proscrizione dei fedeli a. Le opzioni sono due: dichiarare pubblicamente la propria condanna dell’operato di Mosca oppurelavoro. Molto sovietico, da parte di: una serie di scatole cinesi — o matrioske, per restare in tema — di ironie che bastano per fabbricarci un faldone di meme per tutto il 2022. Secondopuoi ...