Milan-Udinese, tre giocatori a rischio squalifica per il Napoli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Milan dovrà fare molta attenzione alla partita contro l'Udinese in vista della gara di Napoli: ci sono tre giocatori rossoneri diffidati Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildovrà fare molta attenzione alla partita contro l'in vista della gara di: ci sono trerossoneri diffidati

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - AntoVitiello : Aumenta il rimpianto per il #Milan dopo il ko dell'#Inter per non aver sfruttato il turno contro la Salernitana. I… - PietroMazzara : Come avevamo raccontato su @MilanNewsit settimana scorsa, adesso è ufficiale #WeFox come back shirt sponsor e premi… - MU2solutions : @AndreCardi @giakka_torino @sehvabbe @Ergassia @thewhitefly_ @Gabbolo @DomenicoVulca95 @DarioCi8 @lamezzastagione… - MarcoTroiano8 : RT @RossoneroBlog: In un campionato molto livellato come il nostro partite difficili o facili non ce ne sono ... sono tutte ostiche. #ACMil… -