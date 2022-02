Marta Marzotto, una vita a colori (Di giovedì 24 febbraio 2022) Life&People.it Marta Marzotto, “contessa” della moda italiana per antonomasia, nasce il 24 febbraio 1931, vive un’esistenza romanzesca fino all’età di 85 anni. Esplosiva e inarrestabile sorgente di energia, di creatività e metamorfosi dipinge la vita a modo suo. La disegna secondo le sue passioni, rimanendo ostinatamente vera e fedele a se stessa. Una vita vissuta con intensità selvaggia e generosa, segnata dalle amicizie con artisti, intellettuali, uomini di cultura e politica: da Alberto Moravia e Sandro Penna a Quasimodo e Leonardo Sciascia; da amori incandescenti, tormentati e scandalosi come quello per Renato Guttuso; da eccessi, meraviglie e dolori. Come la scomparsa della figlia secondogenita, un dolore a cui non si rassegna mai e a cui risponde con una irrefrenabile voglia di vivere, un’ansia di donare e ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 24 febbraio 2022) Life&People.it, “contessa” della moda italiana per antonomasia, nasce il 24 febbraio 1931, vive un’esistenza romanzesca fino all’età di 85 anni. Esplosiva e inarrestabile sorgente di energia, di creatività e metamorfosi dipinge laa modo suo. La disegna secondo le sue passioni, rimanendo ostinatamente vera e fedele a se stessa. Unavissuta con intensità selvaggia e generosa, segnata dalle amicizie con artisti, intellettuali, uomini di cultura e politica: da Alberto Moravia e Sandro Penna a Quasimodo e Leonardo Sciascia; da amori incandescenti, tormentati e scandalosi come quello per Renato Guttuso; da eccessi, meraviglie e dolori. Come la scomparsa della figlia secondogenita, un dolore a cui non si rassegna mai e a cui risponde con una irrefrenabile voglia di vivere, un’ansia di donare e ...

Advertising

Book_Addict : Happy birthday to Italian fashion designer Marta Marzotto (February 24,1931), author of “Una finestra su Piazza di Spagna” (1990). - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1931 nasceva la modella e stilista Marta Marzotto #accaddeoggi - AccaddeOggi : Oggi nel 1931 nasceva la modella e stilista Marta Marzotto #accaddeoggi - tittiscotti : „A 85 anni sono fiera della mia faccia da squaw.“ Marta Marzotto #botd in 1931 - miglioreopinio1 : 20 Migliore Marta Marzotto Piumoni – Guida all’Acquisto, Classifica nel 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Marzotto L'almanacco di oggi 24 febbraio Santo San Sergio Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1469 Pico Della Mirandola 1943 Marta Marzotto 1955 Alain Prost Link Sponsorizzato - Proverbio La fretta corre incontro alla disgrazia - Accadde oggi 1821 il Messico dichiara l'indipendenza dalla Spagna 1938 nasce lo spazzolino da ...

Chi è Laura Laurenzi: tutto quello che forse non sai sulla giornalista (imbucata alle nozze di Maradona) È coautrice dell'autobiografia di Marta Marzotto Smeraldi a colazione . " Parlò con il piccolo Alfredo Rampi mentre si trovava intrappolato nel pozzo a Vermicino , nel dramma del 1981: ' C'era un ...

Marta Martissima, indimenticabile socialitè italiana Velvet Mag Il Buongiorno di Cuneo24 Cuneo. Il sole è sorto alle 7:11 e tramonta alle 18:15. Durata del giorno undici ore e quattro minuti. Alessandro Gassmann – Figlio di cotanto padre, dall’illustre genitore ha ereditato soprattutto l’ ...

Chi è Laura Laurenzi: tutto quello che forse non sai sulla giornalista (imbucata alle nozze di Maradona) È coautrice dell’autobiografia di Marta Marzotto Smeraldi a colazione. – Parlò con il piccolo Alfredo Rampi mentre si trovava intrappolato nel pozzo a Vermicino, nel dramma del 1981: “C’era un vigile ...

Santo San Sergio Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1469 Pico Della Mirandola 19431955 Alain Prost Link Sponsorizzato - Proverbio La fretta corre incontro alla disgrazia - Accadde oggi 1821 il Messico dichiara l'indipendenza dalla Spagna 1938 nasce lo spazzolino da ...È coautrice dell'autobiografia diSmeraldi a colazione . " Parlò con il piccolo Alfredo Rampi mentre si trovava intrappolato nel pozzo a Vermicino , nel dramma del 1981: ' C'era un ...Cuneo. Il sole è sorto alle 7:11 e tramonta alle 18:15. Durata del giorno undici ore e quattro minuti. Alessandro Gassmann – Figlio di cotanto padre, dall’illustre genitore ha ereditato soprattutto l’ ...È coautrice dell’autobiografia di Marta Marzotto Smeraldi a colazione. – Parlò con il piccolo Alfredo Rampi mentre si trovava intrappolato nel pozzo a Vermicino, nel dramma del 1981: “C’era un vigile ...