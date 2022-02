L' omaggio di Yaremchuk | gol ed esultanza dedicata all' Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, Benfica e Ajax pareggiano per 2 - 2. Il gol decisivo per il punteggio finale è stato segnato da Roman, che ha esultato ...

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, Benfica e Ajax pareggiano per 2 - 2. Il gol decisivo per il punteggio finale è stato segnato da Roman, che ha esultato mostrando una maglietta con un simbolo dell'esercito ucraino. Guarda il videoDecisivo con il gol del 2 - 2 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Benfica e Ajax, Romansi lascia andare ad un'esultanza con dedica all'Ucraina: guarda le fotoNella sfida d'andata degli ottavi di Champions League, il calciatore del Benfica ha mostrato il simbolo dell'esercito ucraino dopo il goal del 2-2.ROMA, 23 FEB - Il gol del pari 2-2 in Benfica-Ajax, match di andata degli ottavi di finale di Champions League ha un sapore speciale che va ben oltre quello sportivo. A segnarlo è il bomber ucraino ...