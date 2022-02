Live Napoli-Barcellona 0-2 Jordi Alba e De Jong | débacle

Advertising

MCriscitiello : Guerriglia a Cagliari post Cagliari Napoli live Sportitalia @tvdellosport - SkySport : Napoli-Barcellona su Sky Sport Uno: risultato e tabellino LIVE #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #SkySport… - gilnar76 : LIVE – #Napoli-Barcellona 0-0: iniziata la partita! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Mediagol : LIVE Europa League 24/02/2022, Napoli-Barcellona: segui la diretta del match - glbskripkbcgm : DIRECTO | NAPOLI - BARÇA con EL CHIRINGUITO | Europa League | Chiringuito Inside LIVE LINK ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Barcellona si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022. CLICCA QUI PER ...- Barcellona 0 - 0vedi anche Serie A, Cagliari -1 - 1. Bologna - Spezia 2 - 1: gol e highlights Al "Maradona" arriva il Barcellona. Dopo l'1 - 1 al Camp Nou, ilcerca la ...Diretta live Primo tempo 6' Barcellona in vantaggio: il Napoli si trova scoperto su un calcio d'angolo a favore, contropiede perfetto dei blaugrana con Jordi Alba che supera Meret per l'1-0 ospite 3' ...9' - GOL DEL BARCELLONA! Da un calcio d'angolo per il Napoli nasce il vantaggio del Barcellona. Insigne sbaglia la misura del tocco dalla bandierina e favorisce il contropiede: Adama Traoré va a tutta ...