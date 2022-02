Invasione dell’Ucraina | proteste e centinaia di arresti in Russia Migliaia di persone in piazza in tutta Europa

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nello stesso giorno in cui laha invaso per terra, cielo e mare il territorio, l’opinione pubblica europea si mobilita contro la guerra, manifestando solidarietà a Kiev e rabbia contro Mosca.si sono svolte oggi 24 febbraio sotto le rappresentanze diplomatiche russe in varie parti del mondo., cortei,Nella stessasi sono svolti cortei in cui i partecipanti hanno scandito slogan contro la guerra scatenata all’alba da Vladimir Putin, e per la pace. Il giornale Novaya Gazeta – uno dei pochi media indipendenti della Federazione russa, nel quale lavorò Anna Politkovskaja, assassinata nel 2006 da presunti sicari del Cremlino – afferma che ci sono stati finora almeno 650di cui 290 a Mosca e ...