Dott Paolo Casoni | l’ecoterapia | un trattamento ad ultrasuoni innovativo e non invasivo per le vene varicose

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tecnologia di ultima generazione, professionalità e competenza del medico rendono possibile intervenire con una seduta in ambulatorio, senza cicatrici e senza rischio di infezioni. L’unico macchinario Sonovein in Italia si trova ora presso il centro Ippocrate Vein Clinic di Parma Parma, 24 febbraio 2022. Eliminare lein un’unica seduta ambulatoriale, senza avere cicatrici, senza rischio di infezioni e ritornando immediatamente alla vita normale. Sembra incredibile pensando al fatto che l’unica strada per trattare questa patologia così diffusa, solo qualche anno fa era un’operazione chirurgica di safenectomia in sala operatoria in cui la vena dilatata veniva “strappata” con anestesia e tutte le conseguenze post operatorie. Ma la tecnologia in questo campo medico ha fatto grandi passi avanti (laser, radiofrequenza, ...